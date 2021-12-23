Японская правительственная группа представила два плана сохранения императорского дома Японии

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Токио, 22 декабря (Jiji Press). Японская правительственная группа, обсуждающая способы обеспечения стабильной преемственности в императорском доме, утвердила заключительный отчёт, в котором представлены два плана по обеспечению сохранения численности членов императорской семьи.

Один из двух планов позволит женщинам сохранять статус членов дома и после выхода замуж, а другой заключается в усыновлении ранее вышедших из состава дома потомков-мужчин по отцовской линии.

В отчёте не рассматриваются радикальные изменения в нынешней системе наследования – например, введение возможности получения титула императора женщинами или потомками по материнской линии.

Группа «провела очень сбалансированные обсуждения», – сказал премьер-министр Кисида Фумио после получения отчёта от Сэйке Ацуши, бывшего президента Университета Кэйо, главы группы. Правительство сообщит о результатах парламенту.

Закон об императорском доме гласит, что трон могут занять только мужчины, принадлежащие к отцовской линии императорского рода. По закону сейчас наследников престола всего трое – наследный принц Акисино, его сын, принц Хисахито, и принц Хитати, младший брат почётного императора Акихито.

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