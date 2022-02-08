Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал продолжить переговоры о Северных территориях

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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал продолжить переговоры по поводу четырех удерживаемых Россией островов, известных в Японии как Северные территории, на основе прошлых соглашений между двумя странами.

Кисида выступил на Национальном митинге с требованием возвращения Северных территорий, ежегодно проводимом правительством и связанными с ним организациями 7 февраля в День Северных территорий.

Премьер-министр заявил, что его администрация возьмёт на себя переговоры, проводящиеся на высшем уровне по этому вопросу с 2018 года, чтобы «настойчиво» продвигать переговоры.

На саммите в Сингапуре в ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр Абэ Синдзо и президент России Владимир Путин подтвердили свои намерения ускорить переговоры о заключении мирного договора о Второй мировой войне между двумя странами на основе Совместной японско-советской декларации 1956 года.

Соглашение Абэ-Путин было воспринято как проявление стремления Японии вернуть два из четырёх островов – Сикотан и Хабомаи – вместо всех четырёх островов.

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