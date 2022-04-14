Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует в мае посетить страны ЮВА и Великобританию

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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривает возможность посещения Вьетнама, Индонезии, Таиланда и Великобритании во время праздников «Золотой недели», которые продлятся с конца этого месяца до начала мая, заявили 12 апреля высокопоставленные представители правительства и правящей коалиции.

На встречах с лидерами этих стран Кисида будет стремиться укрепить сотрудничество в решении проблемы вторжения России в Украину и активизации Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Кисида стремится укрепить политику противодействия любым односторонним изменениям статус-кво с помощью силы и добиваться поддержки усилий по обеспечению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Кисида добиться сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, которые настороженно относятся к санкциям в отношении России.

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