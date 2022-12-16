Налоговая комиссия ЛДП одобрила повышение трёх налогов для усиления обороны

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Токио, 15 декабря (Jiji Press). Налоговая комиссия правящей Либерально-демократической партии Японии одобрила планы по повышению корпоративного и двух других основных налогов для финансирования предполагаемого увеличения расходов на оборону.

В планах, одобренных исследовательской комиссией ЛДП по налоговой системе, не уточняется, когда налоги будут повышены, а только говорится, что повышение будет осуществлено в соответствующее время в 2024 году или позднее.

Согласно планам, Япония добавит подоходный налог в размере от 4,0 до 4,5% к корпоративному налогу без изменения обычных налоговых ставок.

Небольшим компаниям будет разрешено вычитать до 24 миллионов йен дохода до применения подоходного налога, по сравнению с ранее планировавшимися 10 миллионами йен. Налоговый кредит полностью освободит более 90% таких компаний от подоходного налога.

Кроме того, к специальному подоходному налогу будет добавлен подоходный налог в размере 1% на поддержку восстановления после землетрясения и цунами в марте 2011 года. Доход от подоходного налога пока будет использоваться в целях обороны.

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