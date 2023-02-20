Япония и США проводят воздушные учения после запуска северокорейской ракеты

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Токио, 19 февраля (Jiji Press). Силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения над Японским морем после запуска межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей накануне, сообщило министерство обороны Японии. .

Учения, очевидно, были направлены на демонстрацию солидарности и способности к реагированию японско-американского альянса, а также на сдерживание Пхеньяна.

По данным министерства, три истребителя F-15 Сил самообороны, а также два бомбардировщика B-1 и четыре истребителя F-16 ВВС США провели совместные полеты и подтвердили процедуры скоординированных операций.

Учения подтвердили «твёрдую волю» Японии и США «отреагировать на любую ситуацию» и «готовность» Сил самообороны Японии и вооруженных сил США, а также еще больше укрепили возможности сдерживания и реагирования Японии. Альянс США на фоне «всё более серьёзной обстановки в плане безопасности, окружающей Японию», говорится в сообщении министерства.

Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная 18 февраля, упала в воды исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

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