Япония закупит 400 ракет Tomahawk

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство планирует закупить 400 крылатых ракет «Томагавк» американского производства для возможного использования при проведении контрударов.

Правительство впервые сообщает, сколько ракет «Томагавк» оно планирует закупить. Между тем Кисида не стал упоминать, сколько правительство потратит на каждую ракету.

Кисида отвечал на вопрос Гото Юити, представителя главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии.

Правительство внесло ясность в вопрос наличия средств контрудара, когда в конце прошлого года пересмотрело три ключевых документа по национальной безопасности страны.

В период с 2026 по 2027 финансовый год Япония планирует развернуть новейшую модель Tomahawk с дальностью полета около 1600 километров.

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