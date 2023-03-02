Премьер-министр Кисида признал сложность раннего обнаружения нападения на Японию

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Токио, 1 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио в связи с возможным применением этой страной возможностей для контратаки признал, что трудно своевременно обнаружить признаки нападения на Японию.

«В действительности сложно заранее обнаружить пуск ракеты первого удара противника и остановить атаку», – заявил Кисида на заседании комитета по бюджету Палаты советников, верхней палаты парламента страны.

Японское правительство придерживается позиции, согласно которой возможность контрудара может быть использована ещё до того, как противник запустит ракету, если будет распознано начало атаки.

Последнее замечание Кисиды указывает на то, что Япония с малой вероятностью использует возможность упреждающего контрудара.

На вопрос, распространяется ли способность контрудара на истребители Сил самообороны Японии, Кисида просто сказал: «Мы должны рассмотреть, соответствует ли она (такая возможность трём новым) условиям (для применения силы)».

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