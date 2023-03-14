Северная Корея запустила крылатые ракеты с подводной лодки: ЦТАК

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Сеул, 13 марта (Jiji Press). Северная Корея запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки в Японском море утром 12 марта, сообщило государственное Корейское центральное информационное агентство Северной Кореи.

По данным ЦТАК, ракеты, запущенные с подводной лодки 8.24 Yongung, преодолели около 1500 километров по траектории в виде восьмёрки, прежде чем поразить цель. Считается, что они способны достичь Японии.

Северная Корея запустила ракеты, очевидно, в ответ на совместные учения США и Южной Кореи «Щит свободы», которые начались 13 марта.

Южнокорейские военные также заявили 13 марта, что утром 12 марта они отследили ракетные пуски с северокорейской подводной лодки в водах возле Синпо в восточной части Северной Кореи.

В Синпо находится база разработки подводных лодок и баллистических ракет для подводных лодок.

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