Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Сеул/Токио, 14 марта (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные.

Это произошло после того, как 13 марта начались совместные американско-южнокорейские учения Freedom Shield.

«В настоящее время мы собираем информацию» о ракетных пусках, заявил журналистам премьер-министр Японии Кисида Фумио в канцелярии премьер-министра в Токио. По его словам, пока сообщений об ущербе в Японии не поступало.

12 марта Северная Корея запустила две крылатые ракеты с подводной лодки в Японском море.

Ранее баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря Северная Корея запускала 9 марта.

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