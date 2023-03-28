Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Токио/Сеул, 27 марта (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря, заявили министерство обороны Японии и военные Южной Кореи.

По данным министерства, ракеты, запущенные из района округа Чхунхва в провинции Северный Хванхэ, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии после полёта по неправильной траектории.

По данным министерства, две ракеты, запущенные примерно с 7:47 по местному времени до 7:57, достигли высоты около 50 километров и преодолели около 350 километров.

Южнокорейские военные заявили, что ракеты преодолели около 370 километров. По сообщениям южнокорейских СМИ, это может быть ракета КН-23, известная тем, что летит по неправильной траектории.

Запуски ракет были явным протестом против продолжающихся учений по высадке морского десанта между Соединёнными Штатами и Южной Кореей и их запланированных совместных учений с участием американского атомного авианосца.

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