Япония, США и Южная Корея проводят противолодочные учения

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Сеул, 3 апреля (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея начали учения по борьбе с подводными лодками в открытых водах у берегов Южной Кореи, сообщили южнокорейские военные.

Противолодочные учения, которые 4 апреля проводятся у острова Чеджу на юге Южной Кореи, являются первыми учениями трёх стран с сентября 2022 года. Три страны также проведут поисково-спасательные учения.

Совместные учения, по-видимому, направлены на демонстрацию возможностей трёх стран реагировать на действия Северной Кореи, которая ускоряет разработку своих ядерных, ракетных войск и подводных лодок.

Учения, в которых в качестве целей используются американские и южнокорейские беспилотные подводные аппараты, помогут трём странам улучшить свои возможности по обнаружению, отслеживанию, обмену информацией и уничтожению подводных северокорейских угроз, заявил представитель министерства обороны Южной Кореи.

Американский атомный авианосец USS Nimitz, эсминец Umigiri Морских сил самообороны Японии и южнокорейский корабль Aegis Yulgok Yi I входят в число кораблей, принимающих участие в учениях, которыми руководит контр-адмирал Дж. Кристофер Суини, командир 11-й авианосной ударной группы США.

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