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Сеул, 13 апреля (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные.

Японское министерство обороны заявило, что с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета.

Это был первый запуск баллистической ракеты Северной Кореей с 27 марта.

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