Премьер-министр Кисида подчёркивает важность увеличения расходов на оборону

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Токио, 24 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио на заседании парламента подчеркнул важность увеличения расходов страны на оборону.

«Мы приложим все усилия, чтобы резко укрепить наш оборонный потенциал, чтобы адаптироваться к самой жёсткой и сложной обстановке безопасности со времён окончания Второй мировой войны», – сказал Кисида о всё более гегемонистских действиях Китая и ядерных и ракетных разработках Северной Кореи в Палате советников, верхней палате парламента.

На дневном пленарном заседании верхняя палата начала обсуждение законопроекта об обеспечении финансовых ресурсов для запланированного увеличения расходов на оборону.

На саммите «Большой семёрки» в городе Хиросима, который завершился 21 мая, Кисида сказал: «Мы продемонстрировали нашу твердую решимость полностью защищать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона».

Правительство планирует обеспечить расходы на оборону в размере 43 трлн йен в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года, который начался в апреле.

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