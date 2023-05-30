Северная Корея в июне запустит спутник-шпион

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Сеул, 30 мая (Jiji Press). Северная Корея планирует запустить свой первый военный разведывательный спутник в июне, заявил высокопоставленный чиновник, отвечающий за военные вопросы правящей в стране Рабочей партии Кореи.

В заявлении, опубликованном 30 мая государственным Центральным информационным агентством Северной Кореи, заместитель председателя Центрального военного совета партии Ли Пьонг Чхоль заявил, что спутник «незаменим для отслеживания, наблюдения, дискриминации, контроля и заблаговременного решения проблем в режиме реального времени об опасных военных действиях Соединенных Штатов и их вассальных сил».

Северная Корея 29 мая уведомила Японию о планах запуска спутника между полуночью 30 мая и полуночью 10 июня.

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