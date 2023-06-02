Япония и США подтвердили сотрудничество в связи с планами запуска ракет в Северной Корее

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Токио, 1 июня (Jiji Press). Правительства Японии и США 1 июня подтвердили, что они будут укреплять союз и сдерживание перед лицом ядерных и ракетных разработок Северной Кореи и военной экспансии Китая.

Министр обороны США Ллойд Остин во время своего первого с 2021 года визита в Японию провёл в тот же день отдельные переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио и министром обороны Хамадой Ясукадзу в условиях плана Северной Кореи запустить военный спутник наблюдения.

Кисида сказал Остину, что ядерные и ракетные разработки Северной Кореи усугубляют ситуацию с региональной безопасностью.

Остин ответил, что американско-японский альянс становится более важным, чем когда-либо, и что американская сторона стремится к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Япония и Соединённые Штаты надеются, что они, а также Южная Корея смогут немедленно обмениваться информацией о ракетных пусках. Они стремятся улучшить свои возможности по перехвату ракет, связывая данные обнаружения и отслеживания ракет из Японии и Южной Кореи через Соединённые Штаты.

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