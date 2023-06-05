Совет безопасности ООН не смог прийти к согласию в отношении запуска северокорейского «спутника»

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Нью-Йорк, 2 июня (Jiji Press). Совет Безопасности ООН на экстренном заседании не смог предпринять согласованных действий против недавнего запуска Северной Кореей того, что, как она утверждает, является военным разведывательным спутником, из-за противодействия Китая и России.

31 мая Пхеньян запустил «спутник» с использованием технологии баллистических ракет. Экстренное совещание состоялось по просьбе ряда стран, включая Японию и США.

Любой запуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности против этой страны.

На встрече все члены Совета Безопасности, кроме Китая и России, осудили или выразили озабоченность по поводу последнего запуска.

Американский дипломат Роберт Вуд заявил, что его страна самым решительным образом осуждает запуск, призвав Китай и Россию присоединиться к осуждению.

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