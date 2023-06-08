В Японии принимают закон о национализации объектов производства оборонного оборудования
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о создании системы национализации производственных мощностей компаний, испытывающих затруднения, и передаче операций другим предприятиям.
Законопроект, направленный на помощь оборонной промышленности путём укрепления основ разработки продукции и производства, был принят большинством голосов на дневном пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты парламента страны.
Помимо правящего блока, возглавляемого Либерально-демократической партией, за законопроект проголосовали Конституционно-демократическая партия Японии и Ниппон исин-но кай. Палата представителей, нижняя палата, одобрила законопроект в прошлом месяце.
Если компании будут испытывать затруднения в сохранении производства, связанного с обороной, государство купит у них заводы и другие объекты, которые производят оборудование, которое считается необходимым для Сил самообороны. Операции будут переданы другим компаниям.
С помощью новой системы Япония надеется уменьшить бремя первоначальных инвестиций для компаний, которым поручено взять на себя операции, чтобы сохранить в стране базы разработки и производства оборонной техники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Министр обороны Японии: Северная Корея уже имеет технологию установки ядерных зарядов на ракеты, способные достичь Японии
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея
- Северная Корея запустила ракету в Японское море
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее
- КНДР выпустила снаряд в Японское море
- 28 сентября Северная Корея запустила очередную ракету
- Совет безопасности ООН не смог объединиться по вопросу о запусках ракет Северной Кореей
- Япония выразила протест в связи с запуском баллистических ракет Северной Кореей
- Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты большой дальности
- Северная Корея отстранена от участия в зимних Олимпийских играх за нарушение Олимпийской хартии
- Северная Корея выпустила две баллистические ракеты
- Испытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?
- Северокорейские ракеты нового типа как «новый вызов» и вторжения китайских судов как «новый уровень» развития ситуации
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны
- Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии