В Японии принимают закон о национализации объектов производства оборонного оборудования

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о создании системы национализации производственных мощностей компаний, испытывающих затруднения, и передаче операций другим предприятиям.

Законопроект, направленный на помощь оборонной промышленности путём укрепления основ разработки продукции и производства, был принят большинством голосов на дневном пленарном заседании Палаты советников, верхней палаты парламента страны.

Помимо правящего блока, возглавляемого Либерально-демократической партией, за законопроект проголосовали Конституционно-демократическая партия Японии и Ниппон исин-но кай. Палата представителей, нижняя палата, одобрила законопроект в прошлом месяце.

Если компании будут испытывать затруднения в сохранении производства, связанного с обороной, государство купит у них заводы и другие объекты, которые производят оборудование, которое считается необходимым для Сил самообороны. Операции будут переданы другим компаниям.

С помощью новой системы Япония надеется уменьшить бремя первоначальных инвестиций для компаний, которым поручено взять на себя операции, чтобы сохранить в стране базы разработки и производства оборонной техники.

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