Северная Корея запустила две баллистические ракеты в исключительную экономическую зону Японии

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Сеул, 15 июня (Jiji Press). Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные.

В Токио вице-министр обороны Японии Онода Кими заявил, что Северная Корея запустила как минимум две баллистические ракеты, и что они упали в водах исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что сообщений о повреждениях от ракет не поступало.

По данным южнокорейских военных, ракеты были выпущены из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.

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