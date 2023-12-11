Императрице Масако исполняется 60 лет, и она надеется двигаться дальше с новым ощущением

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Токио, 9 декабря (Jiji Press). Императрице Японии Масако исполнилось 60 лет, и она надеется идти вперёд с новыми чувствами.

«Я считаю, что это невероятно», – сказала императрица Масако в письменном комментарии, опубликованном Управлением императорского двора.

Она выразила глубокую благодарность всем, кто ей помог, и надеется, что она сможет сделать шаг вперёд с новым ощущением и продолжать прилагать усилия по мере продвижения вперед в своей жизни.

Императрица Масако в комментарии коснулась стихийных бедствий, произошедших с тех пор, как она вышла замуж за императора Нарухито, в том числе Великого землетрясения Хансин-Авадзи в 1995 году в западном городе Кобе и его окрестностях, землетрясения и цунами 2011 года, которые обрушились на северо-восток Японии, а также землетрясений 2016 года в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.

«Меня очень впечатлило то, как люди объединяли усилия и старались преодолеть трудности, с которыми сталкивались», – сказала императрица.

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