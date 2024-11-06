Император и императрица Японии провели чайную церемонию для лауреатов Ордена культуры

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Токио, 5 ноября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако провели чайную церемонию для лауреатов Ордена культуры и культурных заслуг этого года.

На церемонии, которая проводилась впервые после пандемии с ноября 2019 года, также присутствовали наследный принц Акисино, наследная принцесса Кико и их вторая дочь, принцесса Како.

Принцесса Айко, единственный ребенок императора и императрицы, впервые присутствовала на церемонии.

Среди награждённых на церемонии присутствовали все семь обладателей Ордена культуры, в том числе художник-мангака Тиба Тэцуя (85 лет), и 15 из 20 деятелей культуры, в том числе легенда гольфа Аоки Исао (82 года).

«Я рад, что вы все приложили усилия и добились больших успехов в учёбе, культуре, искусстве и спорте», – сказал император.

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