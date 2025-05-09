Японская принцесса Айко посетила Osaka Expo

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Токио, 8 мая (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, посетила Всемирную выставку в городе Осака.

Принцесса осмотрела территорию выставки с Большого кольца – надземной пешеходной дорожки, которая является самой большой деревянной конструкцией в мире.

Узнав, что материалы, использованные для Большого кольца, были произведены в Намиэ, городе в префектуре Фукусима, который сильно пострадал от мощного землетрясения и цунами в 2011 году, она сказала: «Это очень хорошо для восстановления».

Принцесса Айко также посетила павильон Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которым управляет Японское общество Красного Креста, в котором она работает. Она посмотрела видео, в котором рассказывается о деятельности сотрудников Красного Креста в районах, пострадавших от стихийных бедствий и конфликтов.

В павильоне Японии, организованном правительством Японии, принцесса Айко сказала, что её поразил огромный потенциал водорослей и микроорганизмов.

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