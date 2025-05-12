Японская принцесса Айко посетила иностранные павильоны на выставке Osaka Expo

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Осака, 9 мая (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, посетила иностранные павильоны на проходящей Всемирной выставке 2025 года в городе Осака.

На второй день своего пребывания на выставке Osaka Expo принцесса осмотрела экспозицию, посвящённую природе, в павильоне Сингапура.

Она увидела цветок орхидеи, выращенный в Сингапуре и названный в честь императрицы Масако после её бракосочетания с императором Нарухито. «Я думаю, моя мать будет довольна», – сказала принцесса о цветочной экспозиции.

В павильоне Commons-A, где размещены экспонаты из нескольких стран, принцесса попробовала кенийский чёрный чай и поиграла на стальной сковороде – инструменте, изобретённом в Тринидаде и Тобаго, – а также пообщалась с сотрудниками павильона.

Она также посетила павильон Earth Mart, посвященный циклу пищи и жизни.

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