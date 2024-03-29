Дискуссии о передаче титула императора Японии по мужской или женской линии: станет ли принцесса Айко императрицей?

В октябре 2023 года премьер-министр Кисида Фумио призвал к более активному обсуждению в парламенте вопроса престолонаследия и создал исследовательскую группу для дискуссий по проблемам стабильности наследования титула императора в условиях сокращения количества членов императорского дома. Такамори Акинори, эксперт по вопросам, связанным с императорским домом, рассказывает об исторических традициях Японии, в том числе о том, действительно ли наследование по мужской линии было японской традиционной нормой передачи титула императора.

Родился в 1957 году в г. Курасики, префектура Окаяма. Учёный, исследует синто, историю древней Японии и историю императорского дома. Окончил Университет Кокугакуин со степенью бакалавра литературы, после чего поступил в докторантуру университета. Один из восьми специалистов, выбранных в экспертную правительственную группу для обсуждения изменений в Законе об императорском дворе во время правления администрации Коидзуми Дзюнъитиро в 2001-2005 годах. Получил поощрительную премию от Общества синтоистских исследований за исследование церемонии Дайдзёсай, которая следует за интронизацией императора. Автор книги «Становление женщины-императора» (Дзёсэй тэнно-но сэйрицу) и других работ.

Женщины в Японии не могут наследовать титул императора

Статья 1 Закона об императорском доме Японии чётко гласит, что только мужчина из императорского рода и потомок императора может наследовать Хризантемовый Трон. Это исключает возможность того, что дочери императоров унаследуют титул. Более того, даже если бы женщинам было разрешено наследовать титул, акцент на наследовании по мужской линии (патрилинейной преемственности) не позволил бы дальнейшее наследование детям женщин-императриц.

Этот закон не позволяет дочери нынешнего императора, принцессе Айко, стать императрицей. Несмотря на то, что около 80% японской общественности поддерживают такое изменение в политике, среди некоторых консерваторов сохраняется сопротивление. В частности, есть опасения, что, если принцессе Айко будет разрешено стать императрицей на основании наследования титула по мужской линии от её отца, это может впоследствии открыть путь к принятию матрилинейной преемственности, если первенцем Айко окажется девочка.

Многие японские граждане считают, что императорский титул непрерывно на протяжении столетий передавался из поколения в поколение по мужской линии, согласно древней традиции и поэтому является для японцев поводом для гордости. Но Такамори Акинори, исследователь синто и эксперт по истории императорского дома, ставит под сомнение утверждение о том, что наследование по отцовской линии действительно было исторически траиционной нормой в Японии.

Возможность наследования императорского титула по женской линии

Такамори также является лидером мнений в общественном движении, которое стремится сделать принцессу Айко в будущем императрицей. Вместе с художником комиксов манга Кобаяси Ёсинори он выступил на июльском публичном мероприятии «Сделаем Айко наследной принцессой».

Такамори начинает обсуждение, делясь своим мнением: «Мифология – это больше, чем набор историй. Она скорее является отражением ценностей древних народов. В этом смысле Японию отличает от других стран наличие не мужского, а женского верховного божества».

Это божество, Аматэрасу оомиками, – богиня Солнца, правительница небесного царства и источник традиции императорского правления в Японии. В «Записях о деяниях древности» (Кодзики) и других древних текстах женщины также часто упоминаются как основательницы различных родов, и помимо императорского. Как считает Такамори, это показывает, что «древняя Япония изначально не была патриархальным обществом. Женщины не только играли важную роль в наследственной передаче императорского титула, но также занимали весьма высокие и влиятельные позиции в обществе».



Такамори Акинори выступает на публичном мероприятии «Сделаем Айко наследной принцессой» в Токио в июле 2023 г. (предоставлено организаторами мероприятия)

Что касается исторических данных, мы знаем, что в истории было восемь женщин-императриц. Первой была Суйко, правившая в 592-628 гг., в начале исторически значимого периода Асука (592-710) в Японии. В период Эдо (1603-1868) также были женщины, носившие императорский титул. Как отмечает Такамори, при рассмотрении других стран Восточной Азии, мы увидим, что это редкое явление. Первая женщина-император Китая была также и последней: У Цзэтянь официально правила Китаем в течение 15 лет во время междуцарствия династии Тан (690-705). Три королевы правили королевством Силла (с 57 г. до н.э. по 935 г. н.э.), которое в период его расцвета доминировало на большей части Корейского полуострова, и в последний раз до 897 года. Приводя такие сравнения, Такамори говорит: «Япония исторически не была страной, где старались запретить женщинам получить императорский титул».

Такамори также подчёркивает важность родственных браков между кровными родственниками в императорской династии Японии. Фактически это означало, что императоры часто наследовали трон как по отцовской, так и по материнской линии, то есть имело место «двойное наследование». При обсуждении наследования титула также вовсе не очевидным было преимущество преемственности по мужской линии. Если материнская линия имела более тесную связь с основной ветвью череды императоров, то матрилинейная преемственность могла использоваться при выборе законного наследника императорского титула.

Зарубежные истоки «мужского шовинизма» в наследовании императорского титула

И всё же возникает вопрос – почему в Японии на протяжении 860 лет с конца периода Нара (710-794) до начала периода Эдо (1603-1868) не было женщин на троне? Как поясняет Такамори, так сложилось «из-за неуклонно возраставшего влияния древнего Китая на культуру японской элиты».

Такамори считает, что к тому времени, когда Китай начал оказывать серьёзное культурное влияние на Японию, в Китае доминировали мужчины. «На протяжении 550 лет, в периоды Чунцю (Вёсен и Осеней, 771-481 гг. до н. э.) и Сражающихся царств (481-221 гг. до н. э.), политика Китая складывалась из постоянных жестоких конфликтов. Мужчины отвечали за защиту от внешних врагов, а женщинам было поручено поддерживать частную и домашнюю сферу. Это привело к созданию общества, в котором доминировал тот, кто обладал большей силой».

По мнению Такамори, заимствование китайской политической практики в древней Японии сопровождалось появлением патриархальных взглядов. «В Китае была только одна императрица, и там активно избегали возведения женщин на трон. Япония в конце концов переняла такой подход, что привело к исчезновению древней японской практики наследования трона женщинами и материнской линии наследования».

Однако в период Эдо эта практика была фактически восстановлена, когда титул императора дважды унаследовали женщины – то есть женщины обретали статус, номинально превышающий авторитет сёгуна из рода Токугава, в период, когда именно сёгуны были фактическими правителями Японии.

Помимо того, стоит вспомнить и случай с императором Кокаку (г. пр. 1779-1817), который происходил из недавно созданной младшей ветви императорского дома. В четвёртый раз за всю историю Японии учреждали младшую ветвь дома, чтобы обеспечить наследование титула императора в случае вымирания основной ветви, и позднее Кокаку постарался связать свою родословную с родословной основной ветви, женившись на дочери своего предшественника, принцессе Ёсико. Таким образом, его стремление таким образом легитимизировать своё восшествие на престол по сути основывалось на идее двух линий наследования, мужской и женской.

Норма наследования по мужской линии, появившаяся в период Мэйдзи

Однако Реставрация Мэйдзи 1868 года принесла изменения в законы о престолонаследии. После двух десятилетий обсуждений лидеры правительства Мэйдзи в 1889 году обнародовали Конституцию Японской империи (Конституцию Мэйдзи) и Закон об императорском доме. В обоих документах мы видим первую в истории Японии официальную кодификацию наследования императорского титула по отцовской линии.

Новизна этой нормы была продемонстрирована в новой книге Токоро Исао «Переосмысление истории императоров и законов» (Тэнно-но рэкиси то хорицу о минаосу). Токоро, который является, наверное, ведущим исследователем императорского дома Японии, отмечает: «До эпохи Мэйдзи почти не было дискуссий или чётких заявлений о том, что наследование престола будет исключать женщин и ограничиваться мужской линией».

Статья 1 Конституции Мэйдзи гласит, что «Японская империя управляется непрерывной на вечные времена императорской династией», а статья 2 определяет, что преемственность должна ограничиваться потомками императоров по мужской линии. Хотя многие считают, что это древняя традиция, формулировку, акцентирующую внимание на прямой, «непрерывной на вечные времена» преемственности, на самом деле придумал государственный деятель Ивакура Томоми. На самом деле такие термины, как «преемственность по мужской линии», не использовались до эпохи Мэйдзи.

Как и сегодня, в эпоху Мэйдзи также возникали разногласия по поводу того, каким именно образом Закон об императорском доме должен устанавливать наследование и являются ли приемлемыми вариантами женщина на троне и наследование по материнской линии. Как и сейчас, существовали опасения, что узкое ограничение права на наследование только мужской линией может дестабилизировать будущую жизнеспособность линии наследования. На самом деле в нескольких законопроектах признавалась как возможность наследования титула женщиной, так и возможность «двойного наследования», как по мужской, так и по женской линии.

Однако Иноуэ Коваси, впоследствии ставший генеральным директором влиятельного Законодательного бюро, решительно выступал за ограничение наследования и в конечном итоге победил. Такамори объясняет рассуждения Иноуэ так: «Они были основаны на его восприятии культурных установок Мэйдзи, характеризующихся идеей мужского превосходства, дансон дзёхи, “уважение к мужчинам, презрение к женщинам”. Таким образом, Иноуэ утверждал, что разрешение наследовать титул как мужчинам, так и женщинам потенциально может привести к смятению в обществе».

Согласно Конституции Мэйдзи, верховная власть принадлежала японскому императору. По мнению Такамори, учитывая преобладающие в то время общественные установки, Иноуэ считал, что, если правящая императрица выйдет замуж, это поставит вопрос о том, кто же на самом деле выше. Поскольку ещё существовала система младших ветвей императорского дома, лидеры Мэйдзи полагали, что наследование только по мужской линии всё же позволит императорскому дому функционировать и в будущем. Однако при этом игнорировался дух норм наследования по обеим линиям, которые учитывали роль женщин в формировании японских традиций.

История наследования по женской линии

Лидеры Мэйдзи нашли источник легитимности императорского правления в идее «непрерывной на вечные времена» линии наследования. Хотя о существовании женщин-императриц было хорошо известно, Такамори объясняет, что лидеры Мэйдзи решили эту проблему, просто заявляя, что императрицы прошлого были всего лишь чуть более чем «наследницами по мужской линии». Такамори утверждает, что эта логика являлась обоснованием постфактум, чтобы поддержать предпочтения Мэйдзи в отношении наследования по мужской линии. Он говорит, что на самом деле были и императоры, унаследовавшие титул по линии матери. Поскольку внутри императорского дома было немало кровнородственных браков, утверждение, что наследование по мужской линии было решающим фактором, могло показаться правдоподобным. Однако мы не должны упускать из виду тот факт, что подход к наследованию по обеим линиям был принят осознанно, и родословная обычно прослеживалась как по материнской, так и по отцовской линии.

Например, в 715 году, в период Нара, императрице Гэммэй (г. пр. 707-715, считающаяся 43-й в традиционном списке линии очерёдности правления императоров) наследовала её старшая дочь, императрица Гэнсё (г. пр. 715–724). Отец императрицы Гэнсё, принц Кусакабэ, имел императорскую кровь по обеим линиям – его отец был императором, а мать – правящей императрицей, унаследовавшей титул от мужа. Сам принц никогда не занимал трон. Таким образом, согласно правовой системе (рицурё) древней Японии, императрица Гэнсё по закону была принцессой (найсинно), в данном случае дочерью Гэммэй, и её право на трон основывалось на том, что она была дочерью правящей императрицы. По бытовавшим тогда воззрениям, её права на императорский титул исходили из происхождения по женской линии.

До этого были также случаи императоров Тэндзи (г. пр. 668-671; 38-й в линии императоров) и Тэмму (г. пр. 673-686; 40-й). Тэндзи, который руководил проведением реформ годов Тайка в 645 году, до своего восхождения на престол, стал прямым преемником своей матери в 668 году. Отцом Тэндзи и Тэмму был император Дзёмэй (г. пр. 629-641; 34-й), который умер за 27 лет до того. Можно было бы предположить, что наследование титула осуществлялось по отцовской линии. Однако братья представляли собой явный случай «наследования по обеим линиям», особенно учитывая то, что они вступили на трон сразу после своей матери, которая, более того, правила дважды, под именем императрицы Когёку (г. пр. 642-645; 35-я) и императрицы Саймэй (655-661; 37-я).

Правящие императрицы сыграли и важную историческую роль. Правление императрицы Суйко (592-628; 33-я) ознаменовано «просвещением» периода Асука, то есть внедрением буддизма, а в правление императрицы Дзито (690-697; 41-я) была завершена уже упоминавшаяся система японских законов Рицурё. Такамори также отмечает, что огромное мероприятие по переносу столицы из Фудзивара-кё в Хэйдзё-кё (совр. Нара) проводилось по замыслу и под руководством императрицы Гэммэй, завершение его ознаменовало начало периода Нара. Как говорит Такамори, один этот пример показывает, насколько предвзятым является мнение о том, что у императриц не имелось особых достижений, и они были просто местоблюстительницами.

Законы не вечны

После Второй мировой войны Закон об императорском доме был пересмотрен. Система младших ветвей была упразднена, и большинство дворян были понижены до статуса простолюдинов. Правила наследования титула императора стали ещё более жёсткими, поскольку наследником престола теперь должен быть «законный» сын императора и его официальной жены, исключая потомков наложниц.

В результате сейчас, более чем 75 лет спустя, единственным представителем молодого поколения императорского дома, имеющим право унаследовать трон, стал принц Хисахито из ветви Акисино. Это ставит императорский дом под угрозу исчезновения.

В 2005 году группа экспертов, которой администрация премьер-министра Коидзуими Дзюнъитиро поручила рассмотреть изменения в Законе об императорском доме, написала доклад, недвусмысленно говоривший, что необходимо сделать: «Следует открыть путь для появления императриц и / или наследования по материнской линии». Сонобэ Ицуо, бывший судья Верховного суда, который занимал должность заместителя председателя этой экспертной группы, в недавнем комментарии заявил, что «сопротивление разрешению занять трон для женщин или наследовать по материнской линии, вероятно, коренится в чувстве презрения, основанном на идее о том, что женщинам нельзя доверять важные задачи. Закон Императорского Дома не является чем-то вечным, и его следует менять, когда это необходимо, от имени японского народа».

Между тем Такамори предупреждает, что «на карту поставлено само существование императорского дома. Мы не можем позволить себе роскошь продолжать настаивать на наследовании по мужской линии». Он повторяет, что обращение к авторитету традиций упускает из виду тот факт, что наследование по мужской линии «основана на мужском шовинистическом взгляде, находящемся под влиянием практик древнего Китая. Нельзя смириться с фактом, что женщины в настоящее время не могут быть тем, что Конституция называет “символом единства” страны и народа. Мы должны признать, что эта точка зрения пренебрегает женщинами, она далека от первоначальной традиции Японии и в конечном итоге лежит в основе кризиса императорского дома».

В связи с возобновлением политического внимания в парламенте к этому вопросу Такамори рекомендует японскому народу «внимательно следить за тем, как обсуждаются изменения в Законе об императорском доме. Ему следует без колебаний поднять свой голос, если обсуждения не обеспечат стабильную преемственность императорского титула в будущем».

Фотография к заголовку: Принцесса Айко въезжает в императорскую резиденцию Акасака по случаю празднования дня рождения почётной императрицы Митико 20 октября 2023 года в районе Минато, Токио (© Jiji)

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