Расходы на оборону в Японии составили 6 триллионов йен в 2022 году и занимают 10-е место в мире

Расходы на оборону в Японии составили 6 триллионов йен в 2022 году и занимают 10-е место в миреПолитика
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Согласно обзору мировых военных расходов в 2022 году, недавно опубликованному шведским Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), оборонные расходы Японии достигли 46 миллиардов долларов (6,0403 трлн йен), опустившись в мировом рейтинге на одну позицию по сравнению с предыдущим годом.
По оценкам, мировые расходы выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом до 2,24 трлн долларов (около 294 трлн йен), что является самым высоким показателем с 1988 года, когда начали собирать такую статистику.
В первую десятку стран по мировым военным расходам входят США с примерно 877 млрд долларов, за ними следуют Китай (примерно 292 млрд долларов), Россия (примерно 86,4 млрд долларов), далее Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Франция, Южная Корея и Япония. У России, Саудовской Аравии и Южной Кореи повысили свой рейтинг по сравнению с предыдущим годом. Военные расходы Украины после вторжения России увеличились в 6,4 раза по сравнению с предыдущим годом до 44 миллиардов долларов, она заняла 11-е место в мире (36-е место в предыдущем году).
Военные расходы первых 15 стран в рейтинге составили 1,842 трлн долларов, что составляет 82% от общей суммы.
Первая десятка стран с наибольшими военными расходами
|Место (предыдущий год)
|2022 (млрд долларов)
|% ВВП
|1 (1)
|США (877)
|3,45%
|2 (2)
|Китай (около 292)
|1,60%
|3 (5)
|Россия (около 86,4)
|4,06%
|4 (3)
|Индия (81,4)
|2,43%
|5 (8)
|Саудовская Аравия (около 75)
|7,42%
|6 (4)
|Великобритания (68,5)
|2,23%
|7 (7)
|Германия (55,8)
|1,39%
|8 (6)
|Франция (53,6)
|1,94%
|9 (10)
|Корея (46,4)
|2,72%
|10 (9)
|Япония (46)
|1,08%
Примечание: цифры в скобках указывают место в рейтинге за 2021 год (по материалам Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI) за 2021 год)
Доля оборонных расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) Японии в 2022 году составила 1,08%. Доля военных расходов в мировом ВВП составили 2,2%, при этом у США с крупнейшими военными расходами она составила 3,5%, у Китая – примерно 1,6%, и у России – около 4,1%.
В 1988 г. военные расходы Японии составляли 3,67 трлн йен, но в 1990 году они достигли уровня в 4 трлн йен и продолжали расти на протяжении 1990-х годов. С 2000-х годов они в целом оставались на уровне около 5 триллионов йен, а в 2022 году впервые превысили 6 трлн йен. Премьер-министр Кисида Фумио указал, что он намерен увеличить расходы на оборону примерно до 9 триллионов йен в 2027 финансовом году, и если это удастся сделать, Япония может выйти на третье место в мире.
Фотография к заголовку: Члены десантной бригады быстрого развёртывания высаживаются из десантного автомобиля AAV7 во время общих учений с огневой мощью на полигоне Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока, 28 мая 2022 г. (© Jiji)
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