Расходы на оборону в Японии составили 6 триллионов йен в 2022 году и занимают 10-е место в мире

Глобальные военные расходы в 2022 году составят 2,24 трлн долларов (приблизительно 294 трлн йен). Япония потратила 46 миллиардов долларов (6040,3 млрд йен), то есть 2,1% от мирового показателя, и занимает 10-е место в мире.

Согласно обзору мировых военных расходов в 2022 году, недавно опубликованному шведским Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), оборонные расходы Японии достигли 46 миллиардов долларов (6,0403 трлн йен), опустившись в мировом рейтинге на одну позицию по сравнению с предыдущим годом.

По оценкам, мировые расходы выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом до 2,24 трлн долларов (около 294 трлн йен), что является самым высоким показателем с 1988 года, когда начали собирать такую статистику.

В первую десятку стран по мировым военным расходам входят США с примерно 877 млрд долларов, за ними следуют Китай (примерно 292 млрд долларов), Россия (примерно 86,4 млрд долларов), далее Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Франция, Южная Корея и Япония. У России, Саудовской Аравии и Южной Кореи повысили свой рейтинг по сравнению с предыдущим годом. Военные расходы Украины после вторжения России увеличились в 6,4 раза по сравнению с предыдущим годом до 44 миллиардов долларов, она заняла 11-е место в мире (36-е место в предыдущем году).

Военные расходы первых 15 стран в рейтинге составили 1,842 трлн долларов, что составляет 82% от общей суммы.

Первая десятка стран с наибольшими военными расходами

Место (предыдущий год) 2022 (млрд долларов) % ВВП 1 (1) США (877) 3,45% 2 (2) Китай (около 292) 1,60% 3 (5) Россия (около 86,4) 4,06% 4 (3) Индия (81,4) 2,43% 5 (8) Саудовская Аравия (около 75) 7,42% 6 (4) Великобритания (68,5) 2,23% 7 (7) Германия (55,8) 1,39% 8 (6) Франция (53,6) 1,94% 9 (10) Корея (46,4) 2,72% 10 (9) Япония (46) 1,08%

Примечание: цифры в скобках указывают место в рейтинге за 2021 год (по материалам Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI) за 2021 год)

Доля оборонных расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) Японии в 2022 году составила 1,08%. Доля военных расходов в мировом ВВП составили 2,2%, при этом у США с крупнейшими военными расходами она составила 3,5%, у Китая – примерно 1,6%, и у России – около 4,1%.

В 1988 г. военные расходы Японии составляли 3,67 трлн йен, но в 1990 году они достигли уровня в 4 трлн йен и продолжали расти на протяжении 1990-х годов. С 2000-х годов они в целом оставались на уровне около 5 триллионов йен, а в 2022 году впервые превысили 6 трлн йен. Премьер-министр Кисида Фумио указал, что он намерен увеличить расходы на оборону примерно до 9 триллионов йен в 2027 финансовом году, и если это удастся сделать, Япония может выйти на третье место в мире.

Фотография к заголовку: Члены десантной бригады быстрого развёртывания высаживаются из десантного автомобиля AAV7 во время общих учений с огневой мощью на полигоне Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока, 28 мая 2022 г. (© Jiji)

Статьи по теме