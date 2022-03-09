Япония отправляет оборонное снаряжение Украине

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение предоставить бронежилеты и другое оборонное снаряжение для поддержки Украины, подвергшейся вторжению России.

Решение было принято на дневном заседании Совета национальной безопасности.

Самолет KC-767 с этим грузом вылетит с авиабазы Комаки Воздушных сил самообороны в префектуре Айти в центральной Японии вечером 8 марта и отправиться в Польшу по приказу министра обороны Киси Нобуо. Позднее правительство предоставит больше товаров для Украины.

Вторжение России в Украину является «актом, который потрясает основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии», заявил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

«С точки зрения будущей безопасности нашей страны чрезвычайно важно действовать решительно в единстве с международным сообществом», – подчеркнул он.

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