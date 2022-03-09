Япония вновь заявляет о своём суверенитете над Северными территориями

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Четыре острова, являющиеся предметом территориального спора между Японией и Россией, незаконно оккупированы Россией, заявил министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса.

Хаяси заявил на пресс-конференции о позиции японского правительства, которая заключается в том, что острова, известные как Северные территории Японии, находятся под «российской оккупацией без законных оснований».

7 марта премьер-министр Кисида Фумио заявил на заседании парламентского комитета, что спорные острова являются «неотъемлемыми территориями нашей страны» и что Япония имеет над ними суверенитет.

Администрация бывшего премьер-министра Абэ Синдзо избегала использования таких жёстких выражений в надежде на развитие японско-российских переговоров для решения давнего территориального вопроса и заключения мирного договора о Второй мировой войне.

Однако теперь, после вторжения России в Украину, такие переговоры, скорее всего, зайдут в тупик.

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