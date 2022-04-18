Японский министр правительства посетил учреждение, где временно размещают эвакуированных из Украины

Новости

Токио, 16 апреля (Jiji Press). Государственный министр юстиции Японии Цусима Дзюн сообщил о посещении учреждения для временного размещения украинцев, бегущих в Японию после вторжения России.

«Эвакуированные сказали, что смогли провести спокойную ночь. Мы продолжим поддерживать их, чтобы они почувствовали облегчение», – сказал Цусима на пресс-конференции после своего часового визита.

Правительство арендовало комнаты в гостинице, чтобы использовать их в качестве временного жилья для приехавших в Японию украинцев, спасающихся от войны. Имеется игровая комната для детей.

В настоящее время в учреждении поселилось шесть мужчин и 15 женщин. Министерство не раскрыло местонахождение объекта.

Цусима сказал, что эвакуированные проявляют большой интерес к школьному образованию. «Задача состоит в том, как применить различные предложения помощи со всей страны (к запросам)», – сказал он.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме