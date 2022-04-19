Япония вводит запрет на импорт 38 видов товаров из России

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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Япония ввела запрет на импорт 38 товаров из России, таких как водка и пиломатериалы, в качестве дополнительной меры против Москвы в связи с её вторжением в Украину.

Токио впервые вводит запрет на импорт из Россив в рамках санкций, связанных с вторжением. Этот шаг направлен на то, чтобы нанести удар по российской экономике.

38 товаров были отобраны на основе товаров, на которые распространяются санкции США и Европы против России. Из них шесть – алкогольные напитки, в том числе пиво, четыре – лесоматериалы, включая лес в брёвнах, и 28 – электрическое и другое оборудование, включая автомобили и автозапчасти.

Для товаров, по которым уже заключены контракты, ввоз будет разрешен в течение трёх месяцев.

На эти 38 позиций приходилось около 15 млрд йен, или всего 1,1% от общего объёма импорта Японии из России в 2021 году.

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