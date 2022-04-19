Лидеры Японии и Швейцарии договорились о продлении санкций в отношении России

Новости

Токио, 18 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис договорились о продолжении жёстких санкций против России в связи с тем, что в результате российской агрессии в Украине погибло много мирных жителей.

Хотя Швейцария традиционно является нейтральным государством, она присоединилась к западным экономическим санкциям против России.

Во время их встречи в кабинете премьер-министра в Токио Кисида сказал Кассису, что международный порядок, основанный на правилах, сталкивается с серьёзной проблемой.

Японский лидер подчеркнул важность сотрудничества между заинтересованными странами в стремлении реализовать свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона, инициативу, предложенную с учётом позиции Китая.

Два лидера также подтвердили сотрудничество в отношениях с Северной Кореей, которая неоднократно запускала баллистические ракеты.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме