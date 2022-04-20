Япония предоставит Украине защитные маскировочные материалы, одежду и беспилотники
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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Правительство Японии предоставит Украине защитную маскировку и одежду, а также беспилотники, по запросу этой страны, которая подверглась вторжению России, заявил министр обороны Японии Киси Нобуо.
Это станет ответом на предполагаемое применение Россией химического оружия. Правительство разрабатывает план отправки грузов частными самолётами через соседние страны в ближайшее время.
«Мы будем и впредь оказывать максимальную поддержку Украине», – заявил Киси на пресс-конференции.
По словам официальных лиц, правительство предоставит беспилотники, которые являются коммерческими продуктами, используемыми Министерством обороны, для мониторинга и других целей защиты Украины.
Некоторые люди в правительстве с осторожностью относились к предоставлению защитных масок, которые являются снаряжением Сил самообороны. Высокопоставленный чиновник Минобороны в связи с этим заявил, что такие товары «покажут обороноспособность (Японии)».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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