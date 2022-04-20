Япония предоставит дополнительный кредит в 200 млн долларов Украине

Политика Общество

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Вашингтон, 19 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио пообещал, что его страна предоставит Украине дополнительные кредиты в йенах на сумму 200 миллионов долларов, доведя общую сумму до 300 миллионов долларов.

Кисида сделал это обещание на онлайн-саммите с лидерами США и Европы по ситуации на Украине, которая сталкивается с российской агрессией. Саммит проходил во вторник под председательством президента США Джо Байдена.

Кисида сказал, что ситуация вступает в критическую стадию, чтобы положить конец жестокому вторжению России.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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