Компания JR East отрицает дискриминацию в связи с удалением русскоязычных указателей

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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Официальный представитель компании JR East отрицает дискриминационные намерения, когда компания в этом месяце временно закрыла указатели направления на русском языке на своей станции Эбису в Токио.

В беседе с журналистами Фукагаи Мицухиро, глава токийского филиала железнодорожного оператора JR East, признал, однако, что этот шаг «неуместен с общей точки зрения».

Русскоязычные вывески были закрыты листами бумаги со словами «На обслуживании» с 7 апреля, после того как сотрудники станции Эбису получили отзывы от пользователей станции, которым было неудобно видеть слова на русском языке после вторжения Москвы в Украину, которое началось в конце февраля.

Листы были удалены 15 апреля после того, как многие раскритиковали этот шаг как дискриминационный.

«Были очень сильные мнения против (русскоязычных вывесок), поэтому мы подумали о том, чтобы оставить вывески «на обслуживании» в нынешних обстоятельствах и убрать (листы бумаги) после того, как ситуация стабилизируется», – сказал Фукагаи.

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