Премьер-министр Кисида Фумио призвал граждан объединить усилия в деле защиты мира

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Кумамото, 23 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал граждан поддержать решимость страны в деле защиты мира, поскольку с начала российского вторжения в Украину прошло уже два месяца.

«Мы прилагаем усилия, чтобы свести к минимуму воздействие на жизни людей, но я надеюсь, что они будут сотрудничать с нами и разделят наше мнение о том, что мы находимся на критическом этапе в наших усилиях по защите мира», – сказал Кисида журналистам в юго-западном городе Кумамото.

Премьер-министр признал, что рост цен на нефть и другие товары «начинает оказывать влияние» на повседневную жизнь людей и внутреннюю экономику.

«Как будет развиваться ситуация, неизвестно, но члены международного сообщества по возможности терпеливо прилагают усилия для защиты мира и порядка», – сказал он.

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