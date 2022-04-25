Премьер-министр Кисида Фумио и премьер-министры Камбоджи, Лаоса и Тувалу договорились о сотрудничестве в связи с вторжением России в Украину

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Кумамото, 23 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио договорился со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса и Тувалу на отдельных встречах о сотрудничестве в ответ на вторжение России в Украину.

Встречи на высшем уровне прошли на полях четвёртого Азиатско-Тихоокеанского водного саммита в городе Кумамото на юго-западе Японии.

В ходе встречи с главой Камбоджи Хун Сеном Кисида подчеркнул, что любые попытки в одностороннем порядке силой изменить статус-кво абсолютно неприемлемы в любой точке мира. Хун Сен сказал, что нельзя допустить потери жизни многих мирных жителей.

Кисида и Каусеа Натано из Тувалу подтвердили свое тесное сотрудничество в создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в условиях опасений по поводу недавнего заключения пакта о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами, которые, как и Тувалу, расположены в южной части Тихого океана.

«Мы обменялись мнениями о действиях Китая в районе тихоокеанских островов», – сказал Кисида журналистам после встреч на высшем уровне, добавив, что Япония «с интересом внимательно наблюдает (за действиями Китая)».

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