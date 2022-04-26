Правительство Украины извинилось перед Японией за публикацию видео, в котором сравнивались Гитлер, Муссолини и император Сёва

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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Правительство Украины разместило видео, в котором японский император Хирохито, посмертно названный императором Сёва, фигурирует наряду с немецким военным диктатором Адольфом Гитлером и итальянским фашистским лидером Бенито Муссолини.

По словам украинских и японских правительственных чиновников, часть видео в Твиттере, связанная с императором Сёва, дедом по отцовской линии нынешнего японского императора Нарухито, была удалена после того, как японское правительство заявило протест.

В видео под названием «Идеология современного рашизма» украинское правительство раскритиковало президента России Владимира Путина в связи с вторжением в Украину, которое началось в конце февраля, показывая лица императора Сёва, Гитлера и Муссолини со словами: «Фашизм и нацизм потерпели поражение в 1945 году».

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Исодзаки Ёсихико заявил на пресс-конференции 25 апреля, что рассматриваемая часть была «совершенно неуместной и крайне прискорбной». По словам Исодзаки, видео было изменено после того, как японская сторона обратилась в посольство Украины в Токио и в офис президента Украины с просьбой удалить эту часть. В настоящее время в видео используются только изображения лиц Гитлера и Муссолини.

Правительство Украины принесло извинения по дипломатическим каналам, отметил Исодзаки. В сообщении в Твиттере также говорится: «Мы приносим искренние извинения за ошибку в предыдущей версии видео. У нас не было намерения оскорбить дружественный народ Японии».

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