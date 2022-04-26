По данным Японской организации внешней торговли, 54,9% связанных с Россией японских компаний приостановили операции в России

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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Опрос, проведенный Японской организацией внешней торговли (JETRO), показал, что 54,9% японских компаний, ведущих бизнес в России, приостановили некоторые или все свои операции в России после вторжения Москвы в Украину.

Согласно опросу, проведенному JETRO 15-19 апреля, доля выросла на 11,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом 24-28 марта.

Респонденты, которые полностью приостановили свою деятельность, составили 9,9% от общего числа, говорится в последнем опросе, в котором приняли участие 111 из 211 опрошенных компаний.

«Стремление компаний пересмотреть свою деятельность в России становится всё более заметным», – сказал представитель JETRO.

Хотя в предыдущем опросе ни одна из компаний не заявила, что полностью ушла из России или решила уйти в ближайшем будущем, последний опрос показал, что одна компания уже сделала и то, и другое.

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