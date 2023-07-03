Правящий блок Японии рассматривает возможность экспорта истребителя нового поколения

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии и её партнер по коалиции Комэйто предлагают обсудить экспорт истребителя нового поколения, который Япония будет разрабатывать совместно с Великобританией и Италией.

Стороны обсуждают предлагаемое смягчение введенных Японией ограничений на передачу оборонного оборудования и технологий другим странам. 30 июня члены двух партий согласились опубликовать отчёт по этому вопросу 5 июля, стремясь включить в него это предложение.

В отчёте, вероятно, будет сказано, что следует обсудить возможность экспорта оборонной техники, разработанной совместно с другими странами, в третьи страны, имея в виду разрабатываемый истребитель.

В соответствии со своими текущими правилами Япония может экспортировать оборонное оборудование, относящееся к любой из пяти категорий, включающих спасательное, транспортное, наблюдательное и противоминное оборудование, и только в те страны, которые вносят вклад в её собственную национальную безопасность.

Ожидается, что в ответ на вторжение России в Украину в отчёте будет сказано, что Японии следует рассмотреть вопрос о разрешении экспорта также в страны, подвергшиеся вторжению других стран в нарушение международного права.

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