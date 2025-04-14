Император и императрица Японии посетили Всемирную выставку в Осаке

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Осака, 11 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили место проведения Всемирной выставки в Осаке.

Императорская чета посетила Grand Ring, крупнейшее в мире деревянное сооружение, павильон Японии и павильон здравоохранения Осаки. Их сопровождали наследный принц Акисино, почётный президент Expo, и наследная принцесса Кико.

12 апреля они планируют посетить церемонию открытия выставки.

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