Итоги месяца. Сентябрь 2020 г. в Японии
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1
Метеорологическое управление Японии опубликовало подборку погодно-климатической статистики за летний период (июнь-август). Температура воздуха в августе в восточной части Японии превысила средний показатель на 2.1 градуса, обновив максимальный рекорд за всю историю ведения статистики с 1946 года. В западной части Японии температура превысила среднюю многолетнюю на 1.7 градуса, сравнявшись с рекордной отметкой 2010 года.
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3
Законодательное собрание города Осака утвердило проект «Концепции реорганизации Осаки», предполагающий упразднение города с преобразованием в четыре особых района. Таким образом фактически оно приняло решение о проведении по данному вопросу еще одного референдума среди жителей.
6
Крупный тайфун, 10-й в нынешнем сезоне, продвигаясь в северном направлении над океаном у западного побережья Кюсю, вызвал сильный ветер и высокие волны в семи префектурах региона Кюсю, а также в префектуре Ямагути, а обильные ливни стали причиной схода оползней и затопления низин, а также привели к повышению уровня рек. В префектурах Кагосима, Миядзаки и Сага погибли по одному человеку. В деревне Сииба префектуры Миядзаки в результате схода оползня 3 человека пропали без вести.
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8
Национальное полицейское управление арестовало на месте преступления актера Исэя Юсукэ (44 года) по подозрению в нарушении Закона о контроле над коноплей.
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9
Особый следственный отдел Токийской окружной прокураторы произвел новый арест по подозрению в попытке подкупа свидетеля в нарушение Закона об ответственности за организованную преступность депутата Палаты представителей Акимото Цукасы (48 лет), которому уже предъявлены обвинения в коррупции, связанной с интегрированными курортами с казино (IR). Это четвертый арест подозреваемого.
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10
На выборах лидера новой партии, образовавшейся путем слияния Конституционно-демократической партии и Демократической партии для народа, опередив председателя политсовета последней Идзуми Кэнту, победу одержал председатель Конституционно-демократической партии Эдано Юкио (56 лет). Было принято решение о названии новой партии: Конституционно-демократическая партия.
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Скончался Мураками Масакуни, в прошлом председатель фракции депутатов Либерально-демократической партии в Палате представителей и министр труда. Ему было 88 лет.
В связи с проблемой незаконного снятия денежных средств с банковских счетов с использованием услуги электронных расчетов «Докомо кодза» компании NTT Docomo, последняя прекратила регистрацию новых счетов всех 35 банков-партнеров компании. Она также заявила о намерении вернуть клиентам в полном объеме незаконно снятые со счетов средства.
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Японская организация профессионального бейсбола (NPB) приняла решение увеличить предельное число зрителей на матчах профессионального бейсбола с 5 тыс. человек до половины от вместимости стадиона начиная с матчей 19 сентября. Профессиональная футбольная J-лига 24 сентября приняла решение с 30 сентября определить верхний предел числа зрителей в 50% от вместимости стадионов вне зависимости от их размеров.
На Открытом чемпионате США по теннису в женском одиночном разряде Осака Наоми (спонсором которой является фирма «Ниссэй сёкухин») завоевала свой второй чемпионский титул два года спустя после первого. Протестуя против инцидента со стрельбой полиции по чернокожему американцу, в полуфинале предшествующего Открытому чемпионату США чемпионату Cincinnati Masters, Осака заявляла о намерении отказаться от участия. На Открытом чемпионате США до финального матча Осака появлялась на корте в черных масках с именами семерых пострадавших чернокожих американцев.
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14
На выборах председателя Либерально-демократической партии Японии победил Суга Ёсихидэ (71 год), став 26-м главой партии.
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Глава Либерально-демократической партии Суга Ёсихидэ на заседании внеочередной сессии Парламента Японии был назначен 99-м по счету премьер-министром. В тот же день был сформирован и официально утвержден новый состав кабинета министров под его руководством.
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Совместная следственная группа Национального полицейского управления и полицейских управлений префектур Айти и Фукусима произвела арест по подозрению в мошенничестве бывшего председателя совета директоров компании «Дзяпан райфу» Ямагути Такаёси (78 лет) и еще 13 человек. Полиция считает, что они обманом получали деньги, заключая заведомо бесприбыльные соглашения о вложении средств в средства магнитной терапии и другую продукцию.
20
Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало результаты подсчета количества жителей страны в возрасте от 65 лет и старше. По состоянию на 15 сентября их число увеличилось на 300 тыс. по сравнению с прошлым годом, составив 36 млн 170 тыс. человек, а доля в общей численности населения возросла на 0.3 процентного пункта до 28,7%, что является абсолютным историческим рекордом.
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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило, что по состоянию на 23 сентября число работников, которые были уволены либо чье трудоустройство было прекращено в связи с влиянием коронавируса нового типа, превысило 60 тысяч, составив в общей сложности 60 439 человек.
Почтовый банк Японии сообщил, что по состоянию на 22 сентября число случаев незаконного снятия денег с его счетов через систему электронных расчетов компании-партнера банка составило около 380, а общая сумма снятых средств – примерно 60 млн йен.
Банки «Мицуи Сумитомо синтаку» и «Мидзухо синтаку» сообщили о ненадлежащей обработке данных об использовании прав голоса на общих собраниях акционеров, порученной им в общей сложности 1 346-ю предприятиями, зарегистрированными на фондовой бирже.
25
Правительство приняло решение о расширении с октября рамок кампании по стимулированию туризма Go To Travel.
Координационная комиссия Международного олимпийского комитета и организационный комитет отложенных на лето будущего года Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио опубликовали согласованный список мер по упрощению проведения Игр из 52 пунктов.
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Актриса Такэути Юко (40 лет) была обнаружена в собственном доме родственником в повешенном состоянии. В больнице, куда она была доставлена, врачи констатировали ее смерть.
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Министерство общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма опубликовало стандартные цены на землю 2020 года. На цены повлияло сокращение спроса, которым сопровождается распространение коронавирусной инфекции нового типа, и в целом по стране впервые за пять лет отмечено снижение цен на землю коммерческого назначения. В секторе земли под жилье цены также снизились больше, чем в предыдущем году.
Фотография к заголовку: После победы в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде Осака Наоми в маске с именем Джорджа Флойда бьет по мячу, 8 сентября 2020 г., Нью-Йорк (USA TODAY/Reuters/«Киодо цусин»)