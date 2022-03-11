Министры G-7 договорились о снижении энергетической зависимости от России

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Берлин, 10 марта (Jiji Press). Министры энергетики стран Большой семёрки договорились о снижении энергетической зависимости своих стран от России в будущем на онлайн-встрече по ситуации в Украине.

Соглашение было заключено с учётом опасений по поводу перебоев с поставками энергоносителей из России, которая столкнулась с санкциями из-за вторжения в Украину.

В онлайн-встрече также принял участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, который призвал к сотрудничеству против России, по словам японского участника, министра экономики, торговли и промышленности Хагиуды Коити.

На встрече министры «Большой семёрки» самым решительным образом осудили российскую агрессию и выразили серьёзную озабоченность по поводу российских атак на атомные электростанции в Украине, подтвердив при этом свою поддержку Украины.

Министры призвали страны-производители нефти и газа расширить свои поставки. Они также приветствовали скоординированное на международном уровне высвобождение запасов нефти и выразили готовность предпринять дальнейшие действия в случае необходимости.

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