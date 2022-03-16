Партия Комэйто предупреждает о «наихудшем за послевоенное время» кризисе и предлагает ввести экономические меры

Новости

Токио, 15 марта (Jiji Press). Ямагути Нацуо, глава Комэйто, партии-партнёра правящей Либерально-демократической партии Японии, призвал к новым экономическим мерам по борьбе с инфляцией после вторжения России в Украину.

«Ситуация может развиваться так, что мы можем войти в самый тяжёлый кризис за весь период после Второй мировой войны, – сказал Ямагути на совместном заседании правительства и правящих партий. – Чтобы надёжно защитить жизни людей, мы хотим, чтобы (правительство) рассмотрело новые меры стимулирования».

Участники встречи договорились приложить все усилия для борьбы с ростом цен на товары и услуги, отражающим последствия украинского кризиса.

Ямагути подчеркнул необходимость дальнейших мер против резкого роста цен на сырую нефть, таких как отмена так называемого триггерного пункта для временного снижения налога на бензин в дополнение к субсидиям оптовым торговцам нефтью.

Премьер-министр и лидер ЛДП Кисида Фумио сказал: «Мы будем внимательно следить за влиянием на внутренние цены на зерно, рыбную продукцию и другие товары и гибко реагировать», он также сказал, что «мы рассмотрим все варианты и примем меры, если цены на сырую нефть продолжт расти».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме