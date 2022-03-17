Украина обратилась к Японии с предложением: президент Украины может выступить перед японским парламентом

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Киев обратился в Токио с предложением организовать выступление с речью президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Японии, правительством и правящей партией, сообщили источники 16 марта.

В Японии до сих пор удалённая речь не произносилась на пленарном заседании ни одной из палат парламента. На встрече 16 марта главы парламента правящей Либерально-демократической партии и главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии пришли к соглашению, что их партии будут стремиться обеспечить такую возможность.

В случае реализации этого плана Зеленский выступит либо онлайн, либо с видеообращением.

Зеленский, который призывает страны всего мира усилить поддержку Украины с тех пор, как Россия начала вторжение, обратился к британскому и канадскому парламентам онлайн 8 марта и 15 марта соответственно.

Высокопоставленный депутат от ЛДП заявил, что Япония планирует организовать выступление уже на следующей неделе, после того, как парламент примет правительственный бюджет на 2022 финансовый год.

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