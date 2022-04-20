В Японии стараются привлечь интерес к изучению украинского языка

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Токио, 19 апреля (Jiji Press). В условиях российского вторжения в Украину в Японии всё шире стремятся повысить интерес людей к украинскому языку.

Наталья Гудзий, украинская музыкантка из Токио, которая играет на украинском народном инструменте бандуре, с 22 марта, примерно через месяц после начала вторжения 24 февраля, ежедневно публикует сообщения об украинском языке в Твиттере.

Используя хэштег «katteni Ukrainago kaiwa» или «Самостоятельные уроки украинской разговорной речи», Гудзий (42 года) пишет в Твиттере повседневные украинские фразы, такие как «дякую» и «будь ласка», что означает «спасибо» и «пожалуйста», соответственно. Фразы транслитерируются знаками японской азбуки катакана.

По словам её представителей, Гудзий хочет, чтобы люди в Японии чувствовали себя ближе к Украине, и публикует посты в перерывах между занятиями музыкой.

В середине марта оператор приложения для изучения языков Duolingo выпустил онлайн-руководство по украинскому языку. Справочник включает в себя особое произношение и грамматические особенности, отличающие язык от родственного ему русского.

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