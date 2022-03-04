Почётный император и почётная императрица Японии в апреле переедут в бывшую императорскую резиденцию Акасака

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико, родители нынешнего императора Нарухито, в апреле переедут в бывшую императорскую резиденцию Акасака в токийском районе Минато, заявили представители Управления императорского двора.

Почётный император и почётная императрица жили во временной резиденции Сэнто кари госё после того, как покинули императорский дворец в районе Тиёда в японской столице в марте 2020 года после отречения бывшего императора 30 апреля 2019 года и вступления на престол нынешнего императора 1 мая.

По словам официальных лиц, ремонтные работы в бывшей императорской резиденции Акасака, включая создание безбарьерной зоны, должны быть завершены к концу этого месяца.

Почётный император и почётная императрица жили в бывшей императорской резиденции Акасака, расположенной на территории императорского поместья Акасака, с 1960 года, после свадьбы в 1959 году, по 1993 год, когда они переехали в императорский дворец.

Император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко жили в бывшей императорской резиденции Акасака до сентября прошлого года. Резиденция будет переименована во дворец Сэнто после того, как туда въедут почётный император и почётная императрица.

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