Принцесса Айко проведёт первую пресс-конференцию 17 марта

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Токио, 10 марта (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, проведёт свою первую пресс-конференцию 17 марта, сообщили представители Управления императорского двора.

В декабре прошлого года принцессе исполнилось 20 лет, возраст совершеннолетия в Японии. Члены императорского дома обычно по достижении совершеннолетия проводят пресс-конференцию, но, по словам официальных лиц, в этот раз пресс-конференция была отложена, поскольку принцесса была занята учёбой.

Пресс-конференция состоится во время весенних каникул в университете.

Весенние каникулы – «лучшее время для принцессы, чтобы обдумать ответы на вопросы прессы, ощущая себя взрослой», – сказал представитель управления.

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