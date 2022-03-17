Правительство Японии создаст координационную группу для поддержки эвакуированных из Украины

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство создало группу связи и координации для поддержки украинцев, спасающихся от российского вторжения в Украину.

«Мы будем активно принимать (украинцев) в качестве взаимопомощи в трудную минуту», – сказал Кисида на пресс-конференции.

С ростом числа местных органов власти, компаний и организаций, предлагающих поддержку перемещённым украинцам, правительство «активизирует усилия, чтобы подобрать для них организации, готовые их принять, используя новую команду в качестве диспетчерского центра», – добавил Кисида.

Он также сказал, что правительство примет необходимые меры, чтобы помочь украинцам обустроиться, поступить в школу, найти работу и выучить японский язык.

Российское вторжение – это «возмутительный акт, который войдёт в историю, – подчеркнул Кисида, решительно осудив действия России.

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