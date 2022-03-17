Четыре российских военных корабля прошли через пролив Цугару в Японии
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Токио, 16 марта (Jiji Press). Четыре российских танкодесантных корабля прошли через пролив Цугару между главным японским островом Хонсю и самой северной префектурой Хоккайдо, сообщило министерство обороны Японии.
Возможно, эти корабли перевозили части подкрепления для российской агрессии в Украине, сказал представитель министерства.
По сообщению министерства, патрульный самолет Морских сил самообороны Японии обнаружил два военных корабля, в том числе десантный корабль класса «Аллигатор», в водах примерно в 70 км к востоку-северо-востоку от мыса Сириядзаки на полуострове Симокита в северо-восточной префектуре Аомори, около 20:00 15 марта. 16 марта они ещё с двумя кораблями отплыли на запад через пролив Цугару в Японское море.
В министерстве подтвердили наличие более 10 боевых машин на палубе танкодесантного корабля «Аллигатор». При том, что остальные три корабля также были десантными судами, они, вероятно, перевозили военные грузы и солдат для боёв в Украине.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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