Принц Хисахито закончил среднюю школу

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Японский принц Хисахито, единственный сын наследного принца Японии Акисино и второй в порядке наследования императорского титула, посетил церемонию выпуска в средней школе Университета Отяномидзу в Токио.

Он собирается поступить в старшую школу Университета Цукуба в Оцука в Токио в апреле в рамках партнёрства между двумя университетами.

Около 8:40, незадолго до начала церемонии, принц Хисахито вместе с отцом и матерью, наследным принцем Акисино и принцессой Кико, сделал памятную фотографию во дворе Университета Отяномидзу в токийском районе Бункё.

Когда пресса попросила рассказать о школьной жизни в средней школе, принц Хисахито сказал: «Несмотря на то, что школа какое-то время была закрыта (из-за пандемии COVID-19), я получил различный опыт, и я чувствую, что провёл эти три года плодотворно».

По данным университета, принц получил от директора аттестат об окончании школы, когда его назвали по имени и вызвали на сцену.

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