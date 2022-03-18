Страны G7 поддержат соседние с Украиной страны, принимающие эвакуированных украинцев

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Министры иностранных дел «Большой семёрки» договорились усилить поддержку соседних с Украиной стран, которые принимают граждан, бегущих из Украины, подвергшейся нападению со стороны России.

На онлайн-встрече министры также подтвердили, что страны «Большой семёрки» и другие организации создадут группу поддержки соседней с Украиной Молдовы, одной из беднейших стран Европы, которая находится в особенно тяжёлом положении после того, как приняла многих эвакуирующихся украинцев.

В заявлении председателя по итогам конференции министры G-7 заявили, что они «по-прежнему потрясены продолжающейся войной России против Украины, и вновь заявляют о своём глубоком осуждении продолжающейся агрессии, а также причастности к ней Беларуси».

Министры также подтвердили, что экономики стран «Большой семёрки» готовы усилить давление на Россию.

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса объяснил дополнительные санкции своей страны против Москвы, в том числе отмену режима наибольшего благоприятствования для России, и сказал о запланированной экстренной гуманитарной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.

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