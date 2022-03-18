Принцесса Айко, дочь императора и императрицы Японии, провела свою первую пресс-конференцию

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Принцесса императорского дома Японии Айко выразила свою решимость выполнять обязанности члена императорского дома на своей первой пресс-конференции.

Принцессе, единственному ребёнку императора Нарухито и императрицы Масако, в декабре прошлого года исполнилось 20 лет.

В начале 30-минутной пресс-конференции, состоявшейся в императорском дворце в Токио, принцесса выразила «искренние соболезнования» семьям погибших в результате серии мощных землетрясений, обрушившихся на северо-восток Японии 16 марта, а также всем пострадавшим от землетрясения.

Затем она отметила, что не смогла бы стать тем совершеннолетним человеком, каким она стала, без личного опыта, который «стал возможным благодаря поддержке и сотрудничеству многих людей», и что она «осознала, что является взрослым членом императорского дома» после посещения новогодних мероприятий.

Описывая свои мысли о том, что значит быть членом императорского дома, принцесса сказала: «Основное и самое важное – всегда желать счастья людям и выполнять свои обязанности, разделяя с ними трудности и радости. Забота о людях, пострадавших от стихийных бедствий, является одним из (проявлений такого духа)».

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